تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الجمعة، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًّا على أحد استفسارات المتابعين، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس لم تصدر، وإنه في حال انطبقت على المتقدمين معايير الاستحقاق سيشملهم الدعم بتاريخ 9 مارس.

ودعا حساب المواطن المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

موعد الصرف

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.

نتائج أهلية دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس المقبل.

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية.