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يصاحبها نشاط في الرياح وارتفاع للأمواج

تقلبات جوية على معظم المناطق حتى الجمعة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
تقلبات جوية على معظم المناطق حتى الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، اليوم الأحد، بشأن توقعاته بحدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تشهد معظمُ مناطق المملكة – بمشيئة الله-  تقلبات جوية بدءًا من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبلة؛ تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وهطولًا لأمطار خفيفة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتكونًا للصقيع.

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في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تصاحبها تساقط ثلوج وهبوب رياح نشطة وصقيع تستمر عدة أيام على عدة مناطق بالمملكة.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول ليلًا على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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