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تحويل خمسة برامج من اعتماد مشروط إلى كامل

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير

2023-02-01 الساعة 12:14
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن حصول برنامج واحد على الاعتماد البرامجي المشروط، وكذلك تحويل خمسة برامج أكاديمية في أربع جامعات سعودية من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

برامج أكاديمية

وبحسب ما ذكرت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر” حصل برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي المشروط من فبراير 2023م حتى يناير 2025م، كما تم تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي: برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتباراً من فبراير 2023م – إبريل 2026م، وبرنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك خالد من فبراير 2023م – ديسمبر 2025م، وبرنامج الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز من فبراير 2023م – إبريل 2026م، وبرنامجا التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا من فبراير 2023م – فبراير 2027م.

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أهداف رؤية 2030

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

دارسة ذاتية دقيقة

ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد​” التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

كما يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.​

 

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