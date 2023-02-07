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بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

تقويم التعليم تعلن نتائج مؤشر ترتيب للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم

2023-02-07 الساعة 12:24
تقويم التعليم تعلن نتائج مؤشر ترتيب للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم، أعلنت عن نتائج “مؤشر ترتيب ” للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

ويقدم هذا المؤشر ترتيباً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها على مدى ثلاثة أعوام دراسية في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة (القدرات والتحصيلي).

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هدف مؤشر ترتيب

ويهدف ” مؤشر ترتيب ” لتعزيز الشفافية وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم لتطوير أدائها بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العام، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، كما يمكن المؤشر أولياء الأمور من معرفة مستوى مدارس أبنائهم وبناتهم وتحديد المدارس المناسبة لهم،

ويحتوي موقع المؤشر في نسخته الحالية المطورة ‏www.tarteeb.edu.sa على عدد من الخدمات الإضافية ومنها تطوير صفحة المؤشر الرئيسة لتضم قائمة بالمدارس الأعلى أداءً على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وتطوير بطاقة المدرسة وإضافة معلومات هامة تساعد المدارس في تتبع التغير في الأداء على مدى ثلاث سنوات.

كما يشمل الموقع تطوير خدمات الخريطة التفاعلية على مستوى المناطق بإضافة خدمة إظهار المتوسط العام لكل مكتب وإدارة تعليم، وكذلك دليل نتائج إدارات ومكاتب التعليم والمدارس كتقرير يمكن تحميله وطباعته، تطوير وتحسين خيارات البحث لتسهيل التصفح.

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