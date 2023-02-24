Icon

عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس Icon الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره Icon تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن Icon توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس Icon تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن Icon صفقة نارية يراقبها نادي الهلال في الميركاتو الصيفي Icon قصة سوري توقف قلبه جراء الزلزال وعاد للحياة أثناء دفنه Icon حرمًا آمنًا شعار جسده 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة Icon لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
غادر المندوب الروسي بعد كلمة وزير خارجية أوكرانيا

تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حول الحرب الروسية الأوكرانية، وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا.

تصريحات المندوب الروسي

واعتبر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، الذي غادر بعد كلمة وزير خارجية أوكرانيا، أنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب بلادنا.

ورأى في كلمة له أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة سابقة، والمجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية، ولا توجد قيمة مضافة لتوسيع عضويته. ووقع اشتباك بالتصريحات بين الجانبين خلال الجلسة.

تصريحات الخارجية الأوكرانية

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لدى مجلس الأمن بأن الروس سيمثلون أمام المحكمة الدولية.

وشدد دميترو كوليبا في حديثه أن بلاده ستقاوم وستنتصر وسيخسر بوتين، وأن بلاده وضعت خطة للسلام هدفها إخراج روسيا من بلاده.

الرد الروسي

ورد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن ما تقوم به روسيا هو لحماية الأراضي الروسية من التجاوزات التي قامت بها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن موسكو تثمن جهود الأصدقاء في الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميًّا. ما يهمنا وقف توريد الأسلحة لكييف وعودتها للحياد والاعتراف بالواقع الحالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم