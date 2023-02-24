تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حول الحرب الروسية الأوكرانية، وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا.

تصريحات المندوب الروسي

واعتبر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، الذي غادر بعد كلمة وزير خارجية أوكرانيا، أنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب بلادنا.

ورأى في كلمة له أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة سابقة، والمجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية، ولا توجد قيمة مضافة لتوسيع عضويته. ووقع اشتباك بالتصريحات بين الجانبين خلال الجلسة.

تصريحات الخارجية الأوكرانية

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لدى مجلس الأمن بأن الروس سيمثلون أمام المحكمة الدولية.

وشدد دميترو كوليبا في حديثه أن بلاده ستقاوم وستنتصر وسيخسر بوتين، وأن بلاده وضعت خطة للسلام هدفها إخراج روسيا من بلاده.

الرد الروسي

ورد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن ما تقوم به روسيا هو لحماية الأراضي الروسية من التجاوزات التي قامت بها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن موسكو تثمن جهود الأصدقاء في الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميًّا. ما يهمنا وقف توريد الأسلحة لكييف وعودتها للحياد والاعتراف بالواقع الحالي.