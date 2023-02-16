تمديد التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين لـ 2 مارس

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن تمديد التسجيل في النسخة الثانية من برنامج (تأهيل المتميزين) المنتهي بالتوظيف، حتى 2 مارس 2023م ،وذلك لإتاحة المزيد من الفرص.
وأوضحت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن التسجيل في البرنامج يتم من خلال الرابط التالي: http://mof.gov.sa/about/Pages/excellenceprogram.aspx
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التوظيف في 6 مسارات لحملة الماجستير والبكالوريوس، في عددٍ من التخصصات، عبر برنامج (تأهيل المتميزين).
وأضافت الوزارة أن مسارات البرنامج تتضمن: مسار البيانات وذكاء الأعمال والأمن السيبراني، والمسار المالي، ومسار الاستراتيجية وإدارة الأعمال، ومسار الاقتصاد والعلاقات العامة، ومسار الهندسة وإدارة المشاريع، والمسار القانوني.