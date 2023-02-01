تمديد العمل بمركز الرعاية الصحية بلينة 24 ساعة

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أعلنت صحة منطقة الحدود الشمالية، تمديد العمل بمركز الرعاية الصحية بلينة ليكون 24 ساعة، ذلك امتدادًا لحرص الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية على تسهيل الوصول للخدمات الصحية، بما يتواءم مع أهداف رؤية 2030.
وقالت صحة الشمالية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: امتدادًا لحرص أمير الحدود الشمالية على تسهيل الوصول للخدمات الصحية، بما يتواءم مع أهداف رؤية 2030، تمدد العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية بلينة ليكون 24 ساعة، حيث وجه الأمير بذلك أثناء زيارته للمركز.