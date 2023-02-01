تمديد مبادرة دور جهازك حتى نهاية مارس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تمديد مبادرة “دور جهازك” ومواصلة استقبال الأجهزة الإلكترونية من العموم حتى 30 مارس القادم، وذلك عقب إسهامهم بأكثر من 60 ألف جهاز حتى الآن، حيث تهدف المبادرة لتحقيق الاستدامة البيئية والحد من المخلفات الإلكترونية، إضافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها.

الاستدامة البيئية

وأشارت الهيئة إلى أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده، حيث شهدت المبادرة تفاعلا من قبل العديد من الجهات في قطاع الأعمال بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة من خلال القنوات المتاحة في المبادرة.

وأوضحت أن الأجهزة التي تشملها المبادرة هي الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف الثابت والمودم والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة: (هنا).

تقليل النفايات

يذكر أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.