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تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات Icon 7000 سماعة داخل المسجد الحرام و120 مهندسًا وفنيًّا لنظام الصوت Icon سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون Icon ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض Icon إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة Icon الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان Icon مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي Icon لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة Icon منصة موحدة لتسهيل دخول وتنقل اليخوت السياحية في السعودية Icon

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أكبر تمرين جوي في الشرق الأوسط

تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات لتمرين رماح النصر 2023، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديق، وذلك لرفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

وقال حساب التواصل الحكومي عبر موقع تويتر: رماح النصر؛ تناغم بين الدقة والكفاءة، لرفع الجاهزية القتالية؛ مناورات بين 100 طائرة، تحاكي أعقد السيناريوهات، في أكبر تمرين جوي بالشرق الأوسط.

يذكر أن مناورات التمرين الجوي المشترك رماح النصر 2023، اختتمت الجمعة الماضية، بحضور الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في مركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي.

طلعات ومناورات جوية

واشتمل التمرين الذي نفذته القوات الجوية في مرحلته الختامية على عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية، نُفذت بكفاءة واحترافية من القوات المشاركة.

وقال قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز: إن القوات المشاركة أظهرت انضباطًا وأداء متميزًا وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، حُقق به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات، فكان لتناغم الأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين أثره الواضح في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

 

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