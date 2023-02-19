تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات 7000 سماعة داخل المسجد الحرام و120 مهندسًا وفنيًّا لنظام الصوت سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة منصة موحدة لتسهيل دخول وتنقل اليخوت السياحية في السعودية
وثق مقطع فيديو لقطات لتمرين رماح النصر 2023، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديق، وذلك لرفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
#رماح_النصر؛ تناغم بين الدقة والكفاءة، لرفع الجاهزية القتالية؛ مناورات بين 100 طائرة، تحاكي أعقد السيناريوهات، في أكبر تمرين جوي بالشرق الأوسط. @modgovksa #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/IaLQNWIHP2قد يهمّك أيضاً
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 19, 2023
وقال حساب التواصل الحكومي عبر موقع تويتر: رماح النصر؛ تناغم بين الدقة والكفاءة، لرفع الجاهزية القتالية؛ مناورات بين 100 طائرة، تحاكي أعقد السيناريوهات، في أكبر تمرين جوي بالشرق الأوسط.
يذكر أن مناورات التمرين الجوي المشترك رماح النصر 2023، اختتمت الجمعة الماضية، بحضور الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في مركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي.
واشتمل التمرين الذي نفذته القوات الجوية في مرحلته الختامية على عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية، نُفذت بكفاءة واحترافية من القوات المشاركة.
وقال قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز: إن القوات المشاركة أظهرت انضباطًا وأداء متميزًا وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، حُقق به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات، فكان لتناغم الأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين أثره الواضح في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.