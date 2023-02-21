تمساح يقتل سيدة حاولت إنقاذ كلبها من بين فكيه

صحفي تركي قطع ذراعه ليخرج من تحت الأنقاض! استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات موعد مباراتي الخميس في دوري روشن رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح
قضم تمساح يتجاوز طوله ثلاثة أمتار في ولاية فلوريدا، امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا بعد محاولتها إنقاذ كلبها من بين فكيه.
ووفقًا لسي إن إن، أفاد المسؤولون في الولاية، أن المرأة قتلت، الاثنين، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.
وقدر مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن طول التمساح يتجاوز 11 قدمًا، على حين يبلغ وزنه 700 رطل.
وفارقت المرأة حياتها على الفور بعد الهجوم الشرس الذي تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.
وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد حوالي ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.