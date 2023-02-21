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طوله يتجاوز 11 قدمًا ووزنه 700 رطل

تمساح يقتل سيدة حاولت إنقاذ كلبها من بين فكيه

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
تمساح يقتل سيدة حاولت إنقاذ كلبها من بين فكيه
المواطن - فريق التحرير

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قضم تمساح يتجاوز طوله ثلاثة أمتار في ولاية فلوريدا، امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا بعد محاولتها إنقاذ كلبها من بين فكيه.

حاولت إنقاذ حيوانها الأليف

ووفقًا لسي إن إن، أفاد المسؤولون في الولاية، أن المرأة قتلت، الاثنين، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

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هجوم شرس

وقدر مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن طول التمساح يتجاوز 11 قدمًا، على حين يبلغ وزنه 700 رطل.

وفارقت المرأة حياتها على الفور بعد الهجوم الشرس الذي تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.

وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد حوالي ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.

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