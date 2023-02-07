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متابعة تعليمات السلطات والتواصل عبر الأرقام المخصصة

تنبيه جديد من السفارة السعودية في تركيا لمواطنيها في المناطق المنكوبة

2023-02-07 الساعة 11:37
تنبيه جديد من السفارة السعودية في تركيا لمواطنيها في المناطق المنكوبة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت سفارة المملكة في أنقرة، مساء اليوم الثلاثاء، تنبيهًا جديدًا للمواطنين الموجودين في المناطق المنكوبة بالجمهورية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الاثنين.

متابعة التعليمات

ودعت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، المواطنين الموجودين في هذه الأماكن المنكوبة إلى متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، والتواصل بشكل مستمر على الأرقام المخصصة.

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ونبهت إلى أنه “في حال تعرضك لإصابة، حاول لفت الانتباه إلى مكان وجودك لوصول فرق الإنقاذ إليك بشكل أسرع”.

وخصصت السفارة لمواطنيها الموجودين في المناطق التركية المنكوبة الرقم “00905495646655”، مشيرة إلى استقبال الاتصالات والاستغاثات من خلاله على مدار الساعة.

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