تنبيه لأهالي الرياض: أتربة مثارة حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس لوجود أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية قد تستمر حتى صباح الغد.

وأوضح المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن حالة الطقس تشمل كلًّا من (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات)، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وتوقع الأرصاد أن تستمر الحالة بدءًا من الساعة الـ 11 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الـ 9 من صباح غد الأربعاء.

درجة حرارة الرياض

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، وصول درجة الحرارة في الرياض إلى 9 درجات مئوية غدًا، تزامنًا مع ما تشهده مدن المملكة من تقلبات جوية.

توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.