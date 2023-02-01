تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الرياض

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي-القويعية، عفيف، الرين) بسبب وجود أتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

القيادة بحذر

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق بموقع “تويتر”، أن المنطقة قد تشهد أتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).