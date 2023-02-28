تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة، والرياض، متوقعًا فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى مساء الغد.
وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد منطقة مكة المكرمة، وجدة، ورابغ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وكذلك الحال في منطقة الرياض، حيث يتوقع أن تشهد منطقة الرياض، الدرعية، العاصمة، المزاحمية، حريملاء، ضرما، أيضًا أمطار من خفيفة إلى متوسطة.
لفت المركز إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة، نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتوقع المركز أن تنتهي الحالة المطيرة في التاسعة من مساء غد الأربعاء.