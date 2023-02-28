Icon

الجاسر: إستراتيجية قطاع الطرق ستُسهم في رفع معدلات السلامة Icon 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب Icon تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض Icon وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي Icon التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية Icon العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً Icon أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد Icon البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية Icon مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية قطاع الطرق Icon الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة تستمر حتى مساء الغد

تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة، والرياض، متوقعًا فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى مساء الغد.

وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد منطقة مكة المكرمة، وجدة، ورابغ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وكذلك الحال في منطقة الرياض، حيث يتوقع أن تشهد منطقة الرياض، الدرعية، العاصمة، المزاحمية، حريملاء، ضرما، أيضًا أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

التأثيرات المصاحبة

لفت المركز إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة، نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتوقع المركز أن تنتهي الحالة المطيرة في التاسعة من مساء غد الأربعاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي
السعودية اليوم

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج...

السعودية اليوم
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة الطاقة 
العالم

ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة...

العالم
الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود
السعودية اليوم

الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود

السعودية اليوم
الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة
السعودية اليوم

الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من...

السعودية اليوم
أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”
السعودية اليوم

أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”

السعودية اليوم
جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
الرياضة

جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس

الرياضة
رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 
السعودية اليوم

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 

السعودية اليوم