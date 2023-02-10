تنبيه من الأرصاد: ارتفاع الأمواج على ينبع والرايس

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من ارتفاع الأمواج على محافظة ينبع ومركز الرايس ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

الساعة الـ10

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 8 صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساءً اليوم .

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد عدد من مناطق المملكة موجة برد متوسطة القوة مسبوقة برياح مغبرة.

وأشار الحصيني، إلى أن هذه هي الموجة الثامنة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام.