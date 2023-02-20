تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة الرابعة من صباح اليوم، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحاً.