تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك: ارتفاع الأمواج ورياح نشطة تعيق الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي منطقة تبوك، بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، مشددًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

تفاصيل الحالة الجوية

وأشار المركز، عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الحالة الجوية تشمل ارتفاع الأمواج ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا مدى الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعات الأولى من يوم غد الخميس.

توقعات الطقس

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة -بمشيئة الله تعالى-، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوُّن الصقيع في الصباح الباكر.