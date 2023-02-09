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الموجة الثامنة منذ دخول شتاء هذا العام

تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك: موجة باردة حتى الـ9 صباحًا

2023-02-09 الساعة 1:13
تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك: موجة باردة حتى الـ9 صباحًا
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون للصقيع على تبوك ومراكز المعظم وجبل اللوز وعلقان.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشر ليلاً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

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متوسطة القوة

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة مسبوقة برياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي تويتر”، إن هذه هي الموجة الثامنة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام.

وأضاف أن ذروة موجة البرد المتوقعة يومي الخميس والجمعة، تخف السبت، ثم يطرأ ارتفاع طفيف فانخفاض في الحرارة، مطالبًا الجميع بان يلبسوا ويلبسوا أولادهم الملابس الثقيلة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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