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تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك وتيماء والبدع وحقل: أتربة حتى الـ6 مساء

2023-02-07 الساعة 12:47
تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك وتيماء والبدع وحقل: أتربة حتى الـ6 مساء
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء والبدع وحقل.

موعد انتهاء الحالة الترابية

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

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حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة تجاه مضيق باب المندب ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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