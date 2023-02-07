تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات جدة ورابغ وبحرة والليث بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز الشعيبة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة من صباح اليوم، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساء.