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تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس

2023-02-07 الساعة 12:43
تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس
المواطن - واس

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات جدة ورابغ وبحرة والليث بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز الشعيبة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

تستمر حتى التاسعة

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة من صباح اليوم، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساء.

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