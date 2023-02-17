تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران: أتربة مثارة حتى الـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.