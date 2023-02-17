Icon

عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم Icon أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية Icon رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي Icon إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين Icon الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو Icon مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات Icon النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري Icon هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة Icon رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا  Icon الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها شبه انعدام في الرؤية الأفقية

تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران: أتربة مثارة حتى الـ7 مساءً

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران: أتربة مثارة حتى الـ7 مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة.

 

قد يهمّك أيضاً
Img

الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق

Img

رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب