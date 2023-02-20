تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث

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أعلنت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم الاثنين، عن تقديم خدماتها للمواطنين والمبتعثين المقيمين في مدينة بيرث قريبًا، مشيرة إلى ضرورة إرسال رسالة عبر الإيميل بها بيانات صاحب الخدمة.
وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها ستقدم خدماتها القنصلية (قسم شؤون السعوديين) في مدينة بيرث ، ويشمل ذلك “إصدار الوكالات الشرعية، تمديد جواز السفر، تسجيل المواليد وغيرها من الخدمات”.
وأضافت سفارة المملكة أنه سوف يتم الإعلان عن مكان وموعد تقديم هذه الخدمات في مدينة بيرث، في وقت لاحق.
وأشارت إلى أنه على الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات، إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قسم شؤون السعوديين بالسفارة على الإيميل التالي (([email protected] حتى موعد أقصاه 28 فبراير 2023م.
وأضافت السفارة، أنه يجب تضمين الرسالة البيانات التالية: الاسم ورقم الهوية الوطنية وبيانات التواصل ونوع الخدمة المطلوبة، وفيما يتعلق بالحالات الطارئة يمكن إرسال رسالة نصية لهاتف الطوارئ على الرقم (0432257277).