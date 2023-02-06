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بهدف رفع الجاهزية في حالات الطوارئ

تنبيه من المدني لأهالي جازان: فرضية حريق غدًا بأحد المباني

2023-02-06 الساعة 10:41
تنبيه من المدني لأهالي جازان: فرضية حريق غدًا بأحد المباني
المواطن - فريق التحرير

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نبه الدفاع المدني أهالي جازان بشأن تنفيذ فرضية حريق غدًا الثلاثاء في أحد المباني.

وقال المدني في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: ينفذ مدني جازان- غدًا- فرضية حريق في أحد المباني؛ بهدف رفع الجاهزية والتنسيق بين الجهات المشاركة في حالات الطوارئ.

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جهود متواصلة

في وقت سابق، أعلن المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، ولا إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.

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