ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا التسوية الودية بعرعر تعيد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317 ألف ريال ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في سلوفاكيا الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين الهوية الوطنية تتلألأ بين جداريات نفق طريقي التخصصي والإمام سعود بالرياض وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن تنبيه من المدني لأهالي جازان: فرضية حريق غدًا بأحد المباني
نبه الدفاع المدني أهالي جازان بشأن تنفيذ فرضية حريق غدًا الثلاثاء في أحد المباني.
وقال المدني في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر: ينفذ مدني جازان- غدًا- فرضية حريق في أحد المباني؛ بهدف رفع الجاهزية والتنسيق بين الجهات المشاركة في حالات الطوارئ.
في وقت سابق، أعلن المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، ولا إصابات.
ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.