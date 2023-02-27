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الالتزام بالزي الرسمي أثناء الحضور

تنبيه مهم من جامعة جدة لجميع طلابها ومنسوبيها

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
تنبيه مهم من جامعة جدة لجميع طلابها ومنسوبيها
المواطن - فريق التحرير

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أكدت جامعة جدة، اليوم الاثنين، على جميع منسوبيها وطلابها أهمية التقيد بـ 4 ضوابط منعًا للتعرض للمخالفة داخل الجامعة.

ونبهت جامعة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أنه ستكون هناك جولات ميدانية فيما ستقوم الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات النظامية في حال المخالفة.

تنبيهات الجامعة

الالتزام بالزي الرسمي أثناء حضورك للجامعة.

يمنع استخدام أو تداول مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية بأنواعها.

الإفصاح عن الأدوية والعقاقير المستخدمة.

يُمنع حمل الأسلحة والأدوات الحادة.

ودعت الجامعة للإبلاغ على المخالفات من خلال الإرسال إلى الإيميل التالي: [email protected]
.

 

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