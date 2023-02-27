تنبيه مهم من جامعة جدة لجميع طلابها ومنسوبيها

أكدت جامعة جدة، اليوم الاثنين، على جميع منسوبيها وطلابها أهمية التقيد بـ 4 ضوابط منعًا للتعرض للمخالفة داخل الجامعة.

ونبهت جامعة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أنه ستكون هناك جولات ميدانية فيما ستقوم الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات النظامية في حال المخالفة.

تنبيهات الجامعة

الالتزام بالزي الرسمي أثناء حضورك للجامعة.

يمنع استخدام أو تداول مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية بأنواعها.

الإفصاح عن الأدوية والعقاقير المستخدمة.

يُمنع حمل الأسلحة والأدوات الحادة.

ودعت الجامعة للإبلاغ على المخالفات من خلال الإرسال إلى الإيميل التالي: [email protected]

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