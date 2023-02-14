Icon

انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه Icon لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا Icon كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل Icon توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا Icon إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى Icon لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة Icon تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح Icon اتفاقية أمنية لتسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين Icon إغاثي الملك سلمان: أدخلنا 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا Icon جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب أخذ الحيطة والحذر

تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، من حالة الطقس المتوقعة اليوم، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

أمطار خفيفة

وقالت القوات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في محافظة (حفر الباطن) نود التنويه بأن المحافظة قد تشهد- بمشيئة الله- أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
Img

“همم جميل” تطلق برنامج التجارة الإلكترونية لذوي الإعاقة لدعم فرص العمل

Img

طفل سوري من تحت الأنقاض: بدي أطلع

وتابعت: لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع، مضيفة: الوقاية أمان.

حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من أمس الاثنين وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وفرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار