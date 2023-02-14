تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، من حالة الطقس المتوقعة اليوم، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

أمطار خفيفة

وقالت القوات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في محافظة (حفر الباطن) نود التنويه بأن المحافظة قد تشهد- بمشيئة الله- أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

وتابعت: لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع، مضيفة: الوقاية أمان.

حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من أمس الاثنين وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وفرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.