تنبيه هام من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع خارج السعودية

أكدت رئاسة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هي الجهة الوحيدة المخولة بإيصال التبرعات خارج المملكة.

وقالت ‏أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: من يرغب بالتبرع فإنّ الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخلاف ذلك قد يقود المتبرع إلى الوقوع في تمويل الإرهاب من حيث لا يعلم.

جهود توعوية

وتقوم رئاسة أمن الدولة بجهود توعوية شاملة في شتى المجالات المتعلقة بالأمن الوطني، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجميع، والحد من تعرضهم إلى المخاطر نتيجة التهاون في التعامل مع الحسابات البنكية.