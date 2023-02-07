تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية راكان العطيشان، اليوم الثلاثاء: إن قرار تنظيم دخول الشاحنات بحجز الموعد سيخفف من الزحام في الرياض.

أوقات المنع

وأضاف العطيشان، بمداخلة لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أن القرار يتضمن السماح بدخول الشاحنات للرياض خلال أوقات المنع من خلال الحصول على موعد مسبق.

وأردف العطيشان، أن الدخول بتلك الطريقة يتضمن تنظيم دخول الشاحنات بمواعيد محددة، مشيرًا إلى أن دراسة حركة المرور في الرياض يتضمن مرونة بهذا الشان، ففي حال الزحام لا يتم إعطاء مواعيد لها.

تنظيم دخول السيارات

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الجهات المعنية، عن ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات، وذلك في مدينة الرياض اعتبارًا من 17 يناير 2023م.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها، أن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية مسبقة وبأوقات محددة ومجدولة؛ للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأضافت الهيئة، أن الخدمة تهدف إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، كما تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.