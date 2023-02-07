Icon

طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل Icon أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 Icon سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال Icon النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا Icon تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض Icon لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا Icon مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة Icon نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال Icon لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند Icon الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وذلك في أوقات المنع مع دراسة حركة المرور

تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض

2023-02-07 الساعة 10:03
تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية راكان العطيشان، اليوم الثلاثاء: إن قرار تنظيم دخول الشاحنات بحجز الموعد سيخفف من الزحام في الرياض.

أوقات المنع

وأضاف العطيشان، بمداخلة لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أن القرار يتضمن السماح بدخول الشاحنات للرياض خلال أوقات المنع من خلال الحصول على موعد مسبق.

وأردف العطيشان، أن الدخول بتلك الطريقة يتضمن تنظيم دخول الشاحنات بمواعيد محددة، مشيرًا إلى أن دراسة حركة المرور في الرياض يتضمن مرونة بهذا الشان، ففي حال الزحام لا يتم إعطاء مواعيد لها.

تنظيم دخول السيارات

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الجهات المعنية، عن ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات، وذلك في مدينة الرياض اعتبارًا من 17 يناير 2023م.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها، أن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية مسبقة وبأوقات محددة ومجدولة؛ للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأضافت الهيئة، أن الخدمة تهدف إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، كما تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم