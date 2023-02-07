تنويه من سفارة السعودية بتركيا لمواطنيها في المدن المتضررة

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أصدرت سفارة المملكة لدى تركيا، أمس الاثنين، تنويهًا مهمًّا للمواطنين الموجودين في المدن المتضررة من الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في البلاد.
وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بموقع “تويتر”: “تنويه.. المواطنين الكرام في المدن المتضررة من الزلزال نأمل منكم سرعة التواصل على جوال الطوارئ (00905495646655) وذلك على مدار الساعة”.
وفي وقت سابق، كانت سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا، قالت: إنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في مناطق الزلازل.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين، فإن السفارة في أنقرة تنوّه بأنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.
كما أكدت سفارة المملكة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.
وتهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن (0905495646655).