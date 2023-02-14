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من المهم ابتعاد إعلام التعصب والمناكفات الذكوري عن الدوري النسائي

تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أهمية ابتعاد إعلام التعصب والمناكفات الذكوري عن الدوري النسائي، فلسنا بحاجة للمزيد من التعصب، والأهم ألا يتشكل إعلام نسائي رياضي بنفس سمات الإعلام الرياضي الذكوري المتعصب !

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “«الدون» وسيدات النصر !”: “انتهى أول دوري نسائي لكرة القدم بفوز سيدات نادي النصر، أولوية تاريخية لنجمات الفريق ستضع لهن بصمة على صفحات تاريخ يكتبه التغيير الذي تقوده رؤية طموحة تمنح الفرص وتفتح الأبواب لجميع فئات المجتمع للمشاركة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل !”.

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من كان يصدق؟

وتابع الكاتب “من كان يصدق قبل سنوات قليلة أن يتنافس النصر والهلال على الفوز بدوري نسائي بعد عقود من تنافس الرجال على البطولات المحلية، لا أظن أحداً كان يتوقع ذلك، صحيح أن تشكيل فرق كرة قدم نسائي سبق انطلاق هذا الدوري، لكنها المرة الأولى الذي يتم فيه تشكيل فرق سيدات أندية وتنظيم بطولة دوري نسائي بشكل رسمي وتحت مظلة المؤسسة الرياضية !”.

وواصل الكاتب بقوله “وفي مقطع فيديو صوره أحد المشجعين في مباراة التتويج، كان لافتاً الحضور الجماهيري الجيد قياساً بحداثة التجربة وضعف التغطية الإعلامية، وإذا استمرت حماسة التنافس في البطولات القادمة فإننا سنشهد اهتماماً إدارياً وجماهيرياً أكبر وبروزاً لنجومية اللاعبات !”.

وأضاف “ومن المهم أن يبتعد إعلام التعصب والمناكفات الذكوري عن الدوري النسائي، فلسنا بحاجة للمزيد من التعصب، والأهم ألا يتشكل إعلام نسائي رياضي بنفس سمات الإعلام الرياضي الذكوري المتعصب !”.

تهنئة رونالدو

وختم الكاتب بقوله “يبقى أن أشير إلى تهنئة النجم العالمي كريستيانو رونالدو لفريق سيدات النصر بتحقيقهن البطولة، فقد وصلت إلى الملايين حول العالم، لتسلط الضوء على التغيير الذي تشهده المملكة، وهنا تكمن أهمية «الدون» والتعاقد معه كنجم داخل الملعب وخارجه !”.

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