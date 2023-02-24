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فارق الطول بينهما 75 سنتيمترًا

توأمين غير متطابقين يدخلان جينيس بأكبر فرق طول

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
توأمين غير متطابقين يدخلان جينيس بأكبر فرق طول
المواطن - فريق التحرير

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حظي توأمان من اليابان بشهرة عالمية، حيث منحتهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين توأمين غير متطابقين على قيد الحياة.

فارق الطول بينهما 75 سنتيمترًا

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن الشقيقتين يوشي وميتشي كيكوتشي، 34 عامًا، من مدينة أوكاياما باليابان، تختلفان في الطول بفارق يبلغ 75 سنتيمترًا.

ويصل طول يوشي إلى 162.5 سنتيمتر، بينما يبلغ طول شقيقتها التوأم ميتشي 87.5 سنتيمتر، وجعلهما ذلك متميزتين جدًّا في مجتمعهما المحلي.

أكبر فرق طول

وهذا الأسبوع، منحتهما موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين شقيقتين توأم غير متطابقتين، ولا تزالان على قيد الحياة.

وأفاد متحدث باسم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأنه تم قياس طول هاتين الشقيقتين ثلاث مرات في اليوم وذلك في الصباح ووقت الظهر وفي المساء، بحضور طبيب مختص للتأكد من دقة القراءات، وبعد ذلك حصلتا على هذا اللقب.

اضطراب في العظام

وولدت يوشي وميتشي، في 15 أكتوبر1989، نتيجة تخصيب بويضتين منفصلتين.

وكانت الفحوصات الطبية كشفت عن أن ميتشي تعاني من اضطراب في العظام، يمنعها من النمو الطبيعي.

وعن حصولهما على لقب موسوعة “جينيس”، كشفت الشقيقتان أنهما بهذا اللقب تريدان دعم الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية للحديث عن أنفسهم.

  

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