توافد كبير على ‎بوليفارد سيتي للاحتفال بيوم التأسيس

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، إقبال الزوار على منطقة بوليفارد سيتي؛ للاحتفال بيوم التأسيس.
فيديو | إقبال الزوار إلى #بوليفارد_رياض_سيتي للاحتفال بـ #يوم_التأسيس #يوم_بدينا#الإخبارية pic.twitter.com/6J0kIqy3vq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2023
وبين المقطع عددًا من السيدات وهن يرتدين زي التأسيس، ويضعن على وجوههن أغطية تظهر أجزاء من الوجه فقط.
من جانب آخر، ارتدى الرجال الزي التقليدي والعقال والشماغ، والملابس الملونة، بحسب ما أظهر الفيديو.
يذكر أن يوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي (1139 هجري) والتي أنشأها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في الدولة الثانية.
وقام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.