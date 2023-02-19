توتنهام يصعد للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

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انتهت مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد، بفوز الأول بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم البرازيلي إيمرسون بالهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة الـ57.
وعزز الكوري الجنوبي هيونج مين سونمن تقدم السبيرز بالهدف الثاني في الدقيقة الـ73 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإنجليزي هاري كين.
وأصبح رصيد السبيرز بعد الفوز 42 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 20 نقطة في المركز الـ18.