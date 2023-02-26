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في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي

توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في ديربي لندن

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في ديربي لندن
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على حساب جاره تشيلسي بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

توتنهام يحسم الديربي بثنائية

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي توتنهام من هجماته ليسجل الهدف الأول عبر تصويبة قوية من اللاعب أوليفر سكيب في الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني.

واستمر السبيرز في ضغطه الهجومي، وسط تراجع من لاعبي تشيلسي ليضيف الهدف الثاني عبر المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الـ83 وسط غفلة من دفاعات تشيلسي.

وبعد الفوز بثنائية، أصبح رصيد نادي توتنهام 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر.

توتنهام ضد تشيلسي

نتائج الجولة الـ25

وكانت مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي بدأت أول أمس الجمعة بتعادل بين فولهام وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، بينما أمس أُقيمت مباريات أستون فيلا ضد إيفرتون، وليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون وويست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست، حيث فاز أستون فيلا بثنائية دون رد، وفاز ليدز بهدف دون رد، وفاز ويست هام على نوتنجهام برباعية دون رد.

بجانب فوز آرسنال على نادي ليستر سيتي بهدف دون رد سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي، وفوز مانشستر سيتي على بورنموث برباعية مقابل هدف، وتعادل ليفربول وكريستال بالاس بدون أهداف.

توتنهام ضد تشيلسي

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