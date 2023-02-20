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لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين

توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة
المواطن - فريق التحرير

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

النهوض بمسيرة التطور وتمكين المرأة

وأكد السديس على أهمية تعزيز وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للقاصدات والزائرات، والنهوض بمسيرة التطور وتمكين المرأة، وتقديم أرقى الخدمات لزائرات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

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وتأتي هذه التوجيهات تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتمكينًا للمرأة وتسخير كافة الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله-.

 

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