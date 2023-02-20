قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس فرصة استثمارية في تربية الأغنام بالرياض ظهور 10 ملايين وظيفة جديدة في القريب العاجل
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
وأكد السديس على أهمية تعزيز وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للقاصدات والزائرات، والنهوض بمسيرة التطور وتمكين المرأة، وتقديم أرقى الخدمات لزائرات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
وتأتي هذه التوجيهات تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتمكينًا للمرأة وتسخير كافة الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله-.