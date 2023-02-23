توزيع هدايا تذكارية على المواطنين في شوارع بلجرشي

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احتفلت بلدية محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، بذكرى يوم التأسيس، بعدد من الفعاليات من أبرزها توزيع الهدايا التذكارية للمواطنين في الميادين.
كما احتفت وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، بذكرى يوم التأسيس، من خلال تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة، وذلك في محافظة بلجرشي.
وتضمنت الفعاليات مسيرة الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكيه ومسيرة للمشي وعروض تايكوندو وتنس طاولة وركن للرماية بالسهام وألعاب شعبية, ومسابقة أفضل زي شعبي للأولاد والبنات, بالإضافة لمسابقات وألعاب شعبية, وتم توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.
وتهدف الفعاليات إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية اعتزازًا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد، ولتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.