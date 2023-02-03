توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي شؤون الحرمين تكثف خدماتها لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة 37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر الدفاع المدني يحشد آليات ميدانية وكوادر بشرية في رالي حائل 2023 ضبط إثيوبيين بحوزتهما 3800 متر مكعب من الحطب المحلي بمكة أرقام فراس البريكان مع الفتح والنصر
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس توزيع 600 سلة غذائية، استفاد منها 4.200 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات .
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان .