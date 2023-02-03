توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى أمس توزيع 600 سلة غذائية، استفاد منها 4.200 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات .

مشروعات الإغاثة

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان .