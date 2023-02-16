توصيات بهدم أكثر من 387 ألف مبنى متضرر بسبب زلزال تركيا

أفاد تقرير حديث أعدته وزارة التخطيط التركية، أنه حدث انهيار أو ضرر شديد لإجمالي 50 ألفًا و576 مبنى إثر الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.

تقرير التخطيط

ووفقًا لتقرير التخطيط: يجب هدم المباني المعرضة للخطر بصورة عاجلة، وذلك بعدما فحصت السلطات حتى الآن أكثر من 387 ألف مبنى في 10 ولايات بجنوب شرق البلاد تضررت من الزلزال.

من المعروف أن مدينة غازي عنتاب يوجد بها أكبر عدد من المباني التي يتعين هدمها سريعًا بواقع نحو 12 ألفًا، تليها هاتاي، بواقع 10 آلاف و911، ثم كهرمان مرعش، بواقع 10 آلاف و777.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفًا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين.