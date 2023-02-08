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حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق

توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات

2023-02-08 الساعة 9:19
توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم بساعات
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن أن الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، حيث استفسر المواطن بشأن الرسالة التي تظهر له في البرنامج قائلًا: تم تعديل عدد التابعين والدخل والجميع مؤهل لكن الدفعة غير مستحقة بسبب تجاوز الحد!

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حالة الدفعة لا يوجد

بدوره، أجاب الحساب قائلًا: حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم؛ حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وتابع: وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

صرف دفعة فبراير

يأتي ذلك قبل ساعات من صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وكان الحساب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم في يوم الخميس الموافق 9 فبراير، صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين، مؤكدًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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