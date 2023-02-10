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يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة

توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقَّ دعم فبراير

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقَّ دعم فبراير
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، الإجراء المتبع في حال مراجعة البنك وعدم التأكد من إيداع دفعة شهر فبراير.

وأكدت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في ردها على أسئلة أحد المتابعين أنه: “تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط: هنا“.

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دفعة شهر فبراير

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد الأسر المستفيدة

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

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