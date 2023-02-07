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عقب الزلزال المدمر في تركيا

توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها

2023-02-07 الساعة 6:08
توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها
المواطن- فريق التحرير

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وثقت وكالة فرانس برس صورة مؤثرة لأب تركي يدعى مسعود هانسر، رفض ترك يد ابنته الميتة تحت الأنقاض إثر انهيار مئات المباني فوق رؤوس أصحابها عقب الزلزال المدمر.

وعكست الصورة القاتمة ملامح الأب وهو في حالة حزن وانكسار كبيرين، بانتظار فرق الإنقاذ لانتشالها من تحت الركام الذي يظهر منه مرتبة فراش، ما يوحي بأن طفلته توفت أثناء نومها بعد انهيار المبنى.

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رقم مليوني غير مسبوق

وقد قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد المتضررين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة: تظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا بالزلزال يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو 5 ملايين في وضع ضعف.

وأضافت: تدرك منظمة الصحة العالمية قدرة تركيا القوية على الاستجابة وتعتبر أن الاحتياجات الرئيسية التي لم تُلبَّ قد تكون في سوريا على المدى القريب والمتوسط.

وتسبب الزلزال، الذي تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس يمثل خطورة شديدة على الناجين والضحايا تحت الأنقاض.

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