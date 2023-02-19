توقعات بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع القادم

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد المملكة ارتفاعًا تدريجيًّا لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

الفترات الانتقالية

وقال العقيل خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه يحدث تذبذب في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، خلال الفترات الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع.

حالة عدم استقرار

وأضاف: أن تقارب خطوط الضغط الجوي تعتبر السبب الرئيسي في نشاط الرياح السطحية، وبالتالي يوجد عدم استقرار في درجات الحرارة، حيث تنخفض اليوم وغدًا، وتعاود الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع القادم.

وتابع: أنه يتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار في شهر مارس المقبل، على معظم مناطق المملكة.