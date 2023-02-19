توقعات بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع القادم

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد المملكة ارتفاعًا تدريجيًّا لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
فيديو | محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: درجات الحرارة سترتفع تدريجيا وسنشهد أجواء ممطرة في شهر مارس المقبل#الإخبارية pic.twitter.com/OA4KBrhtUF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2023
وقال العقيل خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه يحدث تذبذب في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، خلال الفترات الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع.
وأضاف: أن تقارب خطوط الضغط الجوي تعتبر السبب الرئيسي في نشاط الرياح السطحية، وبالتالي يوجد عدم استقرار في درجات الحرارة، حيث تنخفض اليوم وغدًا، وتعاود الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع القادم.
وتابع: أنه يتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار في شهر مارس المقبل، على معظم مناطق المملكة.