توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الاثنين، والتي قد تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ارتفاعًا طفيفًا يطرأ بدرجات الحرارة وتتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية عما تم تسجيله في الأيام الماضية على مناطق المملكة.

كما توقع الحصيني رحيل الكتلة القطبية مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الأولى من الفجر ومعتدلة نهارًا بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة. البحر الأحمر.