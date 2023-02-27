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أمطار تتراوح من خفيفة لمتوسطة وحبات برد

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ14 بعدة مناطق

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ14 بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 14 بأمطار تتراوح من خفيفة لمتوسطة تصاحبها أحيانًا حبات برد.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وشرقها وشمال نجران، تمتد نواحي أجزاء من الكويت والبحرين وقطر واليمن يسبقها رياح مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة, كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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