توقعات بالتزاحم على الوحدات السكنية منخفضة السعر والإيجار

توقع المهتم بالشأن العقاري أحمد الشهيل، أن يكون هناك تزاحم على الوحدات السكنية منخفضة السعر، فضلًا عن ازدياد الطلب على الإيجار السكني.

فيديو | المهتم بالشأن العقاري أحمد الشهيل: نتوقع أن يكون هناك تزاحم على الوحدات السكنية منخفضة السعر.. والطلب على الإيجار السكني سيزداد#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/3ju94Fn8dS — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2023

وقال الشهيل خلال استضافته بقناة “الإخبارية”، إنه قد تم دعم 159 ألف مستفيد خلال العام الماضي، وإذا تم دعم 100 ألف مستفيد فقط خلال العام 2023 كدعم مقطوع، بمتوسط 125 ألف ريال، ما يسفر عنه ضخ وعاء مالي مباشر بنحو 12.5 مليار ريال، وهو رقم كبير جدًا في الوعاء المالي.

تزاحم على الوحدات

وأوضح أن الأوعية المالية تحولت إلى أن تتوزع بشكل مختلف، لافتًا إلى أن المصفوفة الجديدة جاءت وعاملت الوعاء المالي بطريقة مختلفة حيث خفضت في اتجاه ورفعت في اتجاه آخر.

وتوقع وفقًا لمصفوفة الدعم السكني الجديدة، أن يكون هناك تزاحم على الوحدات السكنية منخفضة السعر، موضحًا أن هناك جفافًا في الوحدات السكنية المعروضة، ما يدفع الأسعار للانخفاض، وهنا سيزداد الطلب على الإيجار السكني.