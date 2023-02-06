Icon

البنوك اللبنانية تبدأ إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من اليوم Icon تنويه من سفارة السعودية بتركيا لمواطنيها في المدن المتضررة Icon وزير السياحة يكرم طفلين لاستقبالهما السياح بكرم وحفاوة Icon ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا Icon التسوية الودية بعرعر تعيد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317 ألف ريال Icon ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل Icon بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في سلوفاكيا Icon الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية Icon الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا Icon واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قد تلامس الصفر في طريف والقريات

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5 درجات

2023-02-06 الساعة 9:58
توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5 درجات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف عادل القازنلي، المختص في الأرصاد، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

الرياض

وتوقع القازنلي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تشهد الرياض حالة انخفاض لدرجات الحرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.

طريف

وتابع: درجات الحرارة قد تلامس الصفر المئوي في طريف والقريات وعلى جبل اللوز، متوقعًا أن تخف حدة الرياح كذلك.

تقلبات جوية

وتشهدُ معظمُ مناطق المملكة تقلُّباتٍ جويةً بدءًا من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبلة؛ تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وهطولًا لأمطار خفيفة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتكوُّنًا للصقيع.

9 مناطق

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له، أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ ساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.

تحذيرات

بدوره، دعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاصة به لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، ونهيب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة