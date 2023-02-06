توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5 درجات

كشف عادل القازنلي، المختص في الأرصاد، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

الرياض

وتوقع القازنلي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تشهد الرياض حالة انخفاض لدرجات الحرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.

طريف

وتابع: درجات الحرارة قد تلامس الصفر المئوي في طريف والقريات وعلى جبل اللوز، متوقعًا أن تخف حدة الرياح كذلك.

تقلبات جوية

وتشهدُ معظمُ مناطق المملكة تقلُّباتٍ جويةً بدءًا من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبلة؛ تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وهطولًا لأمطار خفيفة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتكوُّنًا للصقيع.

9 مناطق

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له، أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ ساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.

تحذيرات

بدوره، دعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاصة به لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، ونهيب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.