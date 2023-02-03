توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الشرقية والرياض

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة في الشرقية والرياض ونجران، منبهًا من حالة صقيع على تبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف.

وأوضح العقيل، في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن الأجواء كانت دافئة في الرياض، ووصلت درجات الحرارة الصغرى قبل يومين إلى 15 درجة مئوية في العاصمة”.

وأضاف أن درجات الحرارة اليوم وصلت لـ 9 درجات مئوية، هذا الانخفاض بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية.

انخفاض الحرارة

وتوقع العقيل أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ونجران، يصاحبه نشاط رياح قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة خاصة على الطرق السريعة.

تكون صقيع

ونبه العقيل من تكون صقيع في ساعات الصباح الباكر والوقت المتأخر من اليوم وغدٍ على تبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية والجوف.