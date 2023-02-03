توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الشرقية والرياض

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة شروط زواج السعودي من أجنبية اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية بسبب مزحة البكيري يثير الجدل: آل معمر أو جارسيا أحدهما يُغادر النصر قريبًا ! توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد لقطات لاستمرار أعمال البناء بقرية الموظفين بمشروع تروجينا موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة 4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير
توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة في الشرقية والرياض ونجران، منبهًا من حالة صقيع على تبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الشرقية والرياض ونجران #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JqhQNR4eRVقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 3, 2023
وأوضح العقيل، في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن الأجواء كانت دافئة في الرياض، ووصلت درجات الحرارة الصغرى قبل يومين إلى 15 درجة مئوية في العاصمة”.
وأضاف أن درجات الحرارة اليوم وصلت لـ 9 درجات مئوية، هذا الانخفاض بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية.
وتوقع العقيل أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ونجران، يصاحبه نشاط رياح قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة خاصة على الطرق السريعة.
ونبه العقيل من تكون صقيع في ساعات الصباح الباكر والوقت المتأخر من اليوم وغدٍ على تبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية والجوف.