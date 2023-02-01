توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع

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توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد مدينة الرياض درجات الحرارة منخفضة بشكل ملموس نهاية الأسبوع، مع وجود فرصة هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.
فيديو | محلل طقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل: الرياض تعاود انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرصة هطول الأمطار المتوسطة #الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/Qm2fmyNJ1Pقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2023
ولفت العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ستتراوح ما بين 4– 7 درجات مئوية.
وأضاف: أنه من غير المستبعد منذ مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات جبال تبوك.
وأشار محلل الطقس إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين الصفر والأربع درجات مئوية على منطقة تبوك والحدود الشمالية ومنطقة الجوف.