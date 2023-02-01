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احتمالية تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك

توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع

2023-02-01 الساعة 1:03
توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، أن تشهد مدينة الرياض درجات الحرارة منخفضة بشكل ملموس نهاية الأسبوع، مع وجود فرصة هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.

ولفت العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ستتراوح ما بين 4– 7 درجات مئوية.

احتمالية تساقط ثلوج

وأضاف: أنه من غير المستبعد منذ مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات جبال تبوك.

وأشار محلل الطقس إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين الصفر والأربع درجات مئوية على منطقة تبوك والحدود الشمالية ومنطقة الجوف.

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