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تشمل أجزاء متفرقة من الشمالية والجوف وجازان وشمال الشرقية

توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة مطرية على 4 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة على “تويتر”، إنه من المتوقع خلال الـ “24” ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس ، أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ متفرقة من الشمالية والجوف وجازان وشمال الشرقية.

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وأضاف: “متوقع رياح مغبرة على أجزاءٍ من الغربية وغرب الوسطى وعلى جنوب الشرقية وأجزاءٍ من الإمارات محرّكة للرمال”.

توقعات حالة الطقس

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى -، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوُّن الصقيع في الصباح الباكر.

أمطار رعدية ورياح نشطة

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والباحة،ويمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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