توقعات بحالة ممطرة تبدأ غداً على عدة مناطق

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توقّع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني؛ أن تسود حالة ممطرة، وهي الحالة الممطرة الرابعة عشرة منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ.
وأوضح الحصيني؛ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تبدأ من غد الأحد على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية من المملكة والخليج ومتوقع توسعها.
وأضاف: إن الحالة تستمر عدة أيام مع رياح مغبرة ويعقبها انخفاض في الحرارة وكثافة الأمطار من خفيفة لمتوسطة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل والحدود الشمالية.