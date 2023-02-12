Icon

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية Icon هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا Icon ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر Icon تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين Icon الرياض الخضراء من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم Icon روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة Icon ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91% Icon السوشيال ميديا صنعت حالة من عدم التوازن بسبب الشهرة Icon المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية

توقعات بحالة ممطرة تبدأ غداً وتستمر عدة أيام

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
توقعات بحالة ممطرة تبدأ غداً وتستمر عدة أيام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، من المتوقع هطول، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة و فرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.

قد يهمّك أيضاً
Img

المحكمة تُحدد العائل حال عدم الاتفاق بإعالة كبير السن

Img

لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف