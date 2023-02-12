توقعات بحالة ممطرة تبدأ غداً وتستمر عدة أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، من المتوقع هطول، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة و فرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.